Бобер стал причиной остановки движения поездов в европейской стране

Бобер на несколько дней парализовал движение поездов на западе Дании

В Дании приостановили движение поездов из-за бобра. Об этом сообщает датская вещательная корпорация DR.

Служба безопасности Banedanmark прекратила движение поездов между городами Авлум и Струэр в среду, 17 сентября. Решение было принято в связи с аварией на железнодорожном мосту, причиной которой стал бобер. Выстроенная им плотина изменила течение в ручье, из-за чего водой подмыло фундамент моста. Ремонт конструкции планируется завершить не раньше воскресенья, 21-го числа. На эти дни между Авлумом и Струэром будет действовать автобусное сообщение.

Ранее бобры оставили без света четыре села под Санкт-Петербургом. Сточенные животными деревья упали на линии электропередачи. Добраться до места аварии оказалось еще одним испытанием: из-за выстроенной на пути плотины коммунальным службам пришлось использовать экскаватор.

В то же время в Москве бобер помог найти немецкую мину времен Великой Отечественной войны. Благодаря сооруженной им плотине один из участков реки обмелел, и взрывное устройство показалось на поверхности.