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16:01, 18 февраля 2025Из жизни

В Москве бобер помог найти мину времен Великой Отечественной войны

В московской деревне Кузовлево бобер помог найти немецкую мину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В московской деревне Кузовлево благодаря бобру нашли немецкую мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».

Грызун соорудил плотину на местной реке Черничка. Из-за деятельности бобра один из ее участков обмелел. Уровень воды снизился, и на поверхности показалась немецкая минометная мина. Так бобер неожиданно помог отыскать исторический артефакт.

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По предварительным данным, в снаряде нет взрывателя. В деревню вызвали столичные экстренные службы.

Ранее сообщалось, что бобры начали вымирать у берегов реки напротив музея-заповедника «Коломенское» из-за вырубки леса. Местные жители нашли уже около 15 вмерзших в Москву-реку особей.

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