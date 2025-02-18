В Москве бобер помог найти мину времен Великой Отечественной войны

В московской деревне Кузовлево бобер помог найти немецкую мину

В московской деревне Кузовлево благодаря бобру нашли немецкую мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».

Грызун соорудил плотину на местной реке Черничка. Из-за деятельности бобра один из ее участков обмелел. Уровень воды снизился, и на поверхности показалась немецкая минометная мина. Так бобер неожиданно помог отыскать исторический артефакт.

По предварительным данным, в снаряде нет взрывателя. В деревню вызвали столичные экстренные службы.

Ранее сообщалось, что бобры начали вымирать у берегов реки напротив музея-заповедника «Коломенское» из-за вырубки леса. Местные жители нашли уже около 15 вмерзших в Москву-реку особей.

