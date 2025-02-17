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16:49, 17 февраля 2025Из жизни

В Москве-реке нашли 15 вмерзших в лед тушек бобров

В районе Печатники нашли 15 трупов бобров, вмерзших в Москву-реку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Бобры начали вымирать у берегов реки напротив музея-заповедника «Коломенское» из-за вырубки леса. Об этом MSK1 рассказал краевед Андрей Дворников.

Множество тушек бобров стали замечать во льду в районе Печатники недалеко от Перервинской ГЭС. Как пишет Shot, местные жители нашли уже около 15 вмерзших в Москву-реку особей. Как предполагает Дворников, это связано со стройкой и мусором на Шлюзовом острове — напротив него и лежат тушки.

По словам краеведа, помимо грызунов, от вырубки леса пострадали и рыбы. Как рассказывают местные жители, до этого они находили в том же районе бездыханных чаек. На место выехали специалисты. Их задача — точно определить причины произошедшего.

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