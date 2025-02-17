В Москве-реке нашли 15 вмерзших в лед тушек бобров

В районе Печатники нашли 15 трупов бобров, вмерзших в Москву-реку

Бобры начали вымирать у берегов реки напротив музея-заповедника «Коломенское» из-за вырубки леса. Об этом MSK1 рассказал краевед Андрей Дворников.

Множество тушек бобров стали замечать во льду в районе Печатники недалеко от Перервинской ГЭС. Как пишет Shot, местные жители нашли уже около 15 вмерзших в Москву-реку особей. Как предполагает Дворников, это связано со стройкой и мусором на Шлюзовом острове — напротив него и лежат тушки.

По словам краеведа, помимо грызунов, от вырубки леса пострадали и рыбы. Как рассказывают местные жители, до этого они находили в том же районе бездыханных чаек. На место выехали специалисты. Их задача — точно определить причины произошедшего.

Речные бобры занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.

Ранее сообщалось, что в Москве бобер упал в камеру для сточных вод рядом с рекой и попал в ловушку. Грызуна спасли сотрудники МЧС: они спустились к нему, набросили на него одеяло и подняли на поверхность.

