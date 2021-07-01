В Тбилиси на акции против ЛГБТ закидали камнями журналистов

В Тбилиси участники акции против ЛГБТ закидали камнями журналистов. Об этом 1 июля сообщает «Sputnik Грузия».

Неправительственная организация «Тбилиси Прайд» объявила неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая должна завершиться «Маршем достоинства» 5 июля. Неделю открывает кинопоказ, который пытаются сорвать противники ЛГБТ-активистов.

Демонстранты прорывались через кордон полиции и забрасывали здание камнями, часть которых попала в журналистов. Стражи правопорядка пытаются успокоить собравшихся.

Против мероприятий в поддержку ЛГБТ выступила патриархия Грузии. Консерваторы потребовали, чтобы парламент принял закон о запрете «пропаганды разврата».