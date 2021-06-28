Посольство США поздравило украинцев с Днем ЛГБТ-прайда в День Конституции

Посольство США на Украине поздравило граждан страны с Днем ЛГБТ-прайда. Соответствующая публикация появилась на странице представительства в Facebook.

Там подчеркнули, что борьба за «прекращение насилия, дискриминации, криминализации и стигмы в отношении ЛГБТК+» является «глобальным вызовом». В посольстве отметили, что члены ЛГБТ-сообщества не должны лишаться правовой защиты из-за их сексуальной ориентации или половых идентичности и особенностей.

Представительство также призвало присоединиться к ним «в поддержке достойного отношения ко всем людям и всестороннего уважения к правам человека».

Ранее 28 июня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции. Он назвал основной закон демократичным и человекоцентричным, поскольку треть его статей посвящена правам и свободам человека».

В январе украинские геи обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на то, что на Украине не разрешены однополые браки.

В 2020 году два депутата от правящей партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект об административном наказании за «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма».