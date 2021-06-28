Зеленский назвал украинскую Конституцию «молодой и мудрой»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с 25-летием конституции, назвав ее «молодой, но зрелой и мудрой». Сообщение об этом политик разместил на своей странице в Twitter.

По словам Зеленского, основной закон республики также является демократичным и человекоцентричным, ведь «треть ее статей посвящена правам и свободам человека». «Конституция — символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником», — написал Зеленский.

Современная Конституция Украины была принята после подписания договора между президентом Леонидом Кучмой и Верховной Радой в лице ее председателя Александра Мороза в 1996 году. Впоследствии в нее неоднократно вносились изменения в 2000, 2004, 2010, 2014, 2015 и 2019 годах. В ряде случаев это сопровождалось политическим кризисом и массовыми акциями протеста.

В конце июня 2021 года стало известно, что большинство жителей южных и восточных регионов страны отказываются считать свою страну независимой державой, как это определяет основной закон. Относительно низко граждане оценивают также реализацию конституционного принципа «социального государства» — менее 42 процентов от всех жителей страны.