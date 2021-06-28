Зеленского заподозрили в госизмене из-за ситуации с «вагнеровцами»

Украинские националисты из организации «Движение сопротивления капитуляции» заподозрили президента страны Владимира Зеленского в государственной измене из-за срыва спецоперации по задержанию 33 бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Минске. Сообщение об этом они разместили на своей странице в Facebook.

По мнению активистов, операция оказалась провальной из-за контактов главы государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они пояснили, что украинский лидер фактически совершил преступление, когда поделился с Минском сведениями о ситуации с наемниками.

«Это действие могло быть неосознанным, импульсивным, глупым. Может Зеленский хотел добиться другого результата. А ведь акция вышла в пользу РФ», — говорится в сообщении.

Националисты также пообещали добиваться отставки президента с помощью массовых акций протеста. Первую из них они планируют провести в день Конституции Украины, 28 июня, около здания его Офиса. «Мы придем к гаранту-самозванцу и вручим ему "подозрение" о государственной измене», — пообещали радикалы и заверили, что возьмут это расследование под «народный контроль».

29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых белорусские власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед выборами под контролем «русских кукловодов». Часть из наемников участвовала в боевых действиях в Донбассе, а потому Украина запросила их экстрадиции и первоначально взяла на себя ответственность за произошедшее.

Тем не менее 24 июня 2021 года в интервью телеканалу 1+1 Владимир Зеленский полностью отверг причастность Киева к операции. Он пояснил, что украинские спецслужбы не имеют отношения к инциденту, а сама идея выманить наемников из России принадлежит «другим странам». При этом он отметил, что после задержания бойцов лично позвонил Лукашенко и поделился ценными сведениями на эту тему.