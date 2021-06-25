Лукашенко пообещал Зеленскому выдать «вагнеровцев»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал украинскому коллеге выдать задержанных бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает «BBC News Україна».

Подоляк рассказал, что Зеленский разговаривал по телефону с Лукашенко о «вагнеровцах» через несколько дней после их задержания. Зеленский предупредил, что Украина не воспримет иного варианта, кроме экстрадиции.

«Лукашенко обещал передать "вагнеровцев" нам. Но он выбрал другой вариант. Именно поэтому и после того контактов с Лукашенко у президента Зеленского не было», — отметил советник.

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Ранее сам украинский лидер рассказал в интервью, что обсуждал задержание «вагнеровцев» с белорусским коллегой и выразил готовность предоставить ему всю информацию об этих людях.

По словам Зеленского, Лукашенко обещал «разобраться» и заверил, что «все будет нормально». «Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, этих "вагнеровцев". Но потом произошло, что произошло. И это была моя последняя с ним беседа», — подчеркнул президент Украины.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них были гражданами Украины и воевали в Донбассе, поэтому Киев запросил их экстрадицию. Однако задержанные вернулись в Россию.

Позже главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Украина хотела выманить бойцов ЧВК, но спецоперация провалилась. В срыве обвиняли украинские власти, в частности главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Президент заявил, что у спецслужб нет вопросов к Ермаку.