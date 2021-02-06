На Украине назвали виновного в провале операции против «вагнеровцев» в Минске

В провале спецоперации, в результате которой в Минске были задержаны 33 россиянина из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, виновен Василий Бурба, занимавший пост руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший первый зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный.

По его словам, Бурба лично передал сотруднику ФСБ по фамилии Харитонов информацию об операции «Вагнер».

«Это одна из самых удачных операций ФСБ, проведенных в Украине за последнее время. Была не просто сорвана наша операцию в Минске, но и подорвано доверие общества и личного состава спецслужб к президенту», — написал Нескоромный.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 «вагнеровца» по подозрению в подготовке беспорядков. Часть задержанных были гражданами Украины и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако россиян вернули в Россию.

10 сентября бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал историю с задержанием в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера «сорванной операцией украинских спецслужб». По его словам, провал произошел из-за утечки информации от человека в самом ближайшем окружении президента Владимира Зеленского.

Тогда же он раскрыл, что в разработке операции участвовало главное управление разведки Минобороны совместно с представителями США. Они создали в Венесуэле фирму, которая должна была нанять «вагнеровцев», а транзитным пунктом их маршрута оказалась бы Украина.