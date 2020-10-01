Появились подробности спецоперации Украины, США и Турции против «вагнеровцев»

Спецоперацию против россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных в Белоруссии в июле, подготовили Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки министерства обороны страны вместе со спецслужбами США и Турции, заявил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. Его статья опубликована на сайте украинского издания.

Журналист ссылается на документ уголовного дела по организации захвата 28 россиян на борту турецкого самолета, подготовленный пятым управлением департамента контрразведки СБУ. По его словам, в Минобороны купили билеты для иностранцев и знали, какой будет рассадка в лайнере.

Самолет с повышенной вместимостью и дополнительной защитой кабины пилотов, как пишет Бутусов, обеспечила разведслужба Турции. В обмен на это Украина оказала содействие в захвате турками в Одессе курда Исы Озера, объявленного в розыск. «11 сентября турки показали Озера в Стамбуле — он был вывезен из Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство. Это само по себе незаконно и требует расследования, кто и почему принял такое решение», — отмечает главред.

На борту находились четверо сотрудников спецслужб Украины, которые контролировали салон с обоих входов. Кроме того, в лайнере были добровольные помощники, а также прошедшие спецподготовку пилот и старший бортпроводник. Общая координация, управление и финансирование операции, по сведениям Бутусова, осуществлялись совместно с американскими спецслужбами.

«Как только создавался легальный повод — кому-то из пассажиров становилось плохо, экипаж самолета запросил бы у диспетчера "Украэроруха" посадку и сразу получил бы распоряжение садиться. Участников драки на борту, как и всех прочих подозрительных лиц, задержали бы при приземлении украинские спецслужбы, которые полностью контролировали обстановку в салоне», — говорится в статье.

Операция по вывозу россиян должна была состояться 25 июля, но тогда вылететь из Минска им не дали. Журналист утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский на совещании с начальником разведки Василием Бурбой, первым зампредседателя СБУ Русланом Баранецким и руководителем офиса главы государства Андреем Ермаком принял решение перенести сроки вылета на 30 июля. Однако «после предательства и передачи данных о спецоперации в Белоруссию кем-то из участников совещания», россиян задержали в Минске, подчеркнул Бутусов.

По его словам, 3 августа Бурба поднял вопрос о поиске источника утечки информации и предложил участникам совещания пройти проверку на полиграфе, а 5 августа он был уволен указом президента.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело о срыве операции по захвату задержанных в Белоруссии россиян. Сначала информация об уголовном производстве не разглашалась. Но после того, как экс-глава офиса президента Андрей Богдан высказался об этом, ГБР посчитало, «что хранить молчание уже не имеет смысла».

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из них имели украинское гражданство и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию.