На Украине завели дело о срыве операции по захвату «вагнеровцев»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело о срыве операции по захвату задержанных в Белоруссии россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает Gordonua.com.

«Если это была секретная спецоперация и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны», — пояснил исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов.

По его словам, сначала информация об уголовном производстве не разглашалась. Но после того, как экс-глава офиса президента Андрей Богдан «заявил информацию по конкретным фактам», ГБР посчитало, «что хранить молчание уже не имеет смысла».

Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал историю с задержанием бойцов ЧВК Вагнера «сорванной операцией украинских спецслужб», в разработке которой участвовали США.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из них имели украинское гражданство и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию. Двое из них открестились от участия в ЧВК Вагнера.

Главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Служба безопасности Украины хотела выманить «вагнеровцев», чтобы использовать для обмена пленными с Россией, но операция провалилась из-за офиса Владимира Зеленского. Сам президент назвал сообщения о «сливе» спецоперации бредом.