Задержанные в Белоруссии россияне открестились от ЧВК Вагнера

Двое россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля, открестились от работы в частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом они заявили в интервью RT.

«Ни с [бизнесменом Евгением] Пригожиным, ни с кем-то из "Вагнера" мы не знакомы, и к "Вагнеру" мы не относимся никак. Частная военная компания — это компания, которая решает другие задачи. Воюет, отстаивает чьи-то интересы. А мы охраняем», — заявил Максим, вернувшийся из Белоруссии.

Он и еще один бывший задержанный, Степан, утверждают, что ехали через Минск в Венесуэлу охранять «какой-то объект российской нефтеструктуры». Им обещали платить пять тысяч долларов в месяц.

По словам собеседников RT, они узнали об этой работе через «сарафанное радио среди бывших добровольцев Донбасса». При этом на собеседовании их в основном спрашивали про участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Минск заявил, что это наемники из ЧВК Вагнера, которые готовили беспорядки перед президентскими выборами. Часть задержанных воевала в Донбассе и имела украинское гражданство. Киев запросил их экстрадицию, но 32 человека были переданы России, один остался в Белоруссии.

Главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Служба безопасности Украины хотела «выманить» бойцов ЧВК и затем использовать для обмена пленными, но операция провалилась из-за офиса президента Владимира Зеленского. Сам Зеленский назвал данную информацию бредом.