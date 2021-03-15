Гордон назвал новую дату выхода «взрывного» фильма о «вагнеровцах»

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал новую дату выхода фильма расследовательской группы Bellingcat о «вагнеровцах», который, как он ранее утверждал, «взорвет» общество. Об этом сообщается на сайте Gordonua.com.

По словам журналиста, первая часть фильма должна была выйти 15 марта. Работа посвящена срыву спецоперации Украины по задержанию бойцов ЧВК «Вагнер», причастных к войне на Донбассе и крушению самолета МН17. Презентация сорвалась, поскольку Христо Грозеву из Bellingcat обещали дать комментарий в офисе президента Украины, утверждает Гордон.

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По его данным, Грозев прилетел в страну, но его никто не встретил, а офис президента перестал отвечать на звонки. В итоге он записал интервью с экс-президентом Петром Порошенко, а также с офицерами разведки, участвовавшими в спецоперации.

Теперь первая часть фильма выйдет 5 апреля, в вторая часть — в августе–сентябре, заключил Гордон.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Выяснилось, что часть из них имела украинские паспорта и воевала в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию.

Позже главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Украина хотела выманить бойцов ЧВК, чтобы использовать для обмена пленными с Россией, но спецоперация провалилась.