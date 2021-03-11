Гордон анонсировал способный «взорвать» общество фильм о «вагнеровцах»

Журналист Дмитрий Гордон, ранее предрекший Украине тяжелые испытания, связал их с выходом фильма Bellingcat о 33 «вагнеровцах», которых 29 июля задержали по подозрению в подготовке беспорядков. Он заявил об этом в эфире «Эха Москвы», выпуск передачи «Особое мнение» опубликован на YouTube-канале.

Гордон анонсировал фильм, способный, по его словам, «взорвать» общество.

«15 марта, насколько я знаю, планируется выход фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах". О спецоперации относительно поимки "вагнеровцев", которая была бездарно слита российской агентурой, Российской Федерацией», — уточнил журналист.

По его словам, Bellingcat может перенести выход фильма, так как журналисты якобы решили опросить еще нескольких сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Гордон добавил, что операция была провалена из-за предательства внутри украинского руководства, и «люди, которые стали предателями, будут названы в этом расследовании».

На вопрос ведущей о том, повлияет ли выход фильма на ситуацию внутри Украины, журналист ответил, что он «взорвет общество». Также Гордон добавил, что «полезна любая правда».

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал историю с задержанием в Белоруссии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера «сорванной операцией украинских спецслужб». Главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными с Россией. Однако операция провалилась из-за офиса Зеленского. Сам президент назвал бредом сообщения о «сливе» операции спецслужб по захвату «вагнеровцев».

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что часть из них имела украинские паспорта и воевала в Донбассе. Украина запросила их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию.