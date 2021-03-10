Гордон предсказал Украине тяжелые испытания

Журналист Дмитрий Гордон предсказал, что 15 марта Украину ждут «тяжелые испытания». Об этом сообщает «Страна.ua».

«Я не могу говорить об этом — все, кому надо знать, знают. 15 марта будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Больше мне говорить нельзя... Мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно», — заявил Гордон.

Никаких деталей он не сообщил.

Журналисты издания «Страна.ua» предполагают, что речь идет о публикации расследования Bellingcat о деле 33 «вагнеровцев», которых 29 июля задержали по подозрению в подготовке беспорядков. Часть задержанных были украинскими гражданами и воевали в Донбассе. Украина запросила их экстрадицию, однако россиян вернули в Россию.

Разговоры о фильме сильно активизировались в последние дни. Их поднимают сторонники версии, что операцию Службы безопасности Украины (СБУ) сорвал «крот» в Офисе президента. Сейчас появляется информация, что украинские власти пытаются заблокировать выход фильма.

10 сентября бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал историю с задержанием в Белоруссии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера «сорванной операцией украинских спецслужб». По его словам, провал произошел из-за утечки информации от человека в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда же он раскрыл, что в разработке операции участвовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с представителями США. Они создали в Венесуэле фирму, которая должна была нанять «вагнеровцев», а транзитным пунктом их маршрута оказалась бы Украина.

Также главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить «вагнеровцев», чтобы использовать их для обмена пленными с Россией, но операция провалилась из-за окружения Зеленского. Президент назвал это бредом.