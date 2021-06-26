Зеленского обвинили в «вытирании ног» о Конституцию Украины

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвала «достижениями» президента страны Владимира Зеленского конституционный кризис, нарушение прав и свобод демократии и попрание прав человека. Об этом говорится в заявлении на сайте политического блока.

Обращение было опубликовано в преддверии Дня конституции Украины, который отмечается 28 июня. В партии заявили, что Зеленский нарушил статью главного закона страны, признающую человека, его жизнь и неприкосновенность главной ценностью. В качестве примера ОПЗЖ привела блокирование работы на Украине нескольких телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Ущемление прав русскоязычных граждан, по мнению «Оппозиционной платформы», нарушает другую статью Конституции, в которой «гарантируется свободное развитие и использование русского языка».

Также партия указала президенту на наделение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «несвойственными ему функциями». СНБО, как считают представители партии, таким образом стал «инструментом для расправы с политическими оппонентами».

Все это, по мнению ОПЗЖ, является «вытиранием ног» о главный закон страны. «Конституция в опасности. Она игнорируется президентом Зеленским, открыто злоупотребляющим своим служебным положением. И наша главная задача сегодня — защитить Конституцию Украины», — заключили в партии.