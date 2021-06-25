Зеленский связал выдачу российских паспортов с нарушением Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» связал выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных республик в Донбассе с нарушением Минских соглашений и пообещал поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Слова политика приводит издание «Новости Донбасса».

По его словам, принятие в гражданство России украинцев, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях, никогда не обсуждалось с Украиной и не было отражено в Минских соглашениях. Глава государства назвал это угрозой национальной безопасности и большой проблемой для страны. «350-400 тысяч паспортов — это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими», — пояснил Зеленский.

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Он отметил, что инициатива по разрешению это вопроса должна исходить от России, однако украинская сторона обязательно включит его в повестку встречи двух лидеров. «С Кремлем сегодня это вопрос нашей вероятной возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации», — сказал президент.

Ранее Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным. Он отметил, что на переговорах необходимо обсудить вопросы прекращения войны и нормализации отношений между Москвой и Киевом. «Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет», — сказал Зеленский.

Президент России подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля 2019 года. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. По данным на май 2021 года, через упрощенную процедуру получения российского гражданства прошли 527 тысяч жителей неподконтрольных Киеву территорий.