Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неизбежной свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Интервью Зеленского иностранным СМИ опубликовано на его официальном сайте.

По словам Зеленского, Путин публично заявляет: «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду». Однако главное — прекратить войну, считает украинский лидер.

«Вам любой человек, какая бы у него ни была позиция, среди русских людей скажет: а сколько можно уже воевать? У нас же была история, у нас же деды воевали. Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда», — уверен Зеленский.

Он отметил, что когда люди хотят закончить войну и нормализовать отношения, они соглашаются встретиться.

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«Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет», — сказал Зеленский.

По его словам, российская сторона «слишком оттягивает» встречу и поднимает вопросы церкви и положения русского языка на Украине.

«Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут [страдать]», — добавил Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент место встречи Путина и Зеленского не обсуждается, но при этом предпринимаются попытки согласовать повестку. Он добавил, что в целом организовать встречу будет очень сложно, однако если Киев увидит, что на ней можно будет решить вопросы с войной в Донбассе, то «не пожалеет никаких сил», чтобы она состоялась.