На Украине заявили о сложности организации встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил о сложности организации встречи президента страны Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба отметил, что на данный момент место встречи глав государств не обсуждается, при этом предпринимаются попытки согласовать повестку встречи.

Кулеба добавил, что в целом организовать встречу Путина и Зеленского будет очень сложно. По словам главы МИД, если Киев увидит, что на этой встрече можно будет решить вопросы прекращения войны в Донбассе, то он «не пожалеет никаких сил, чтобы такая встреча состоялась».

Впервые Зеленский предложил Путину провести встречу по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны в середине апреля. Он пожелал, чтобы встреча прошла на линии разграничения в Донбассе, в ответ на что российский лидер заявил о необходимости Киеву вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) напрямую. Тем не менее он согласился принять главу Украины в Москве, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений.

Позже Зеленский объявил, что обе стороны начали подготовку к встрече и контактируют на уровне глав администраций. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил эти сведения.