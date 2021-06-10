Украина заявила о чрезвычайной сложности подготовки встречи Путина и Зеленского

Киев продолжает подготовку встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но сталкивается с чрезвычайными сложностями, связанными с ее организацией и формированием повестки. Об этом заявил в интервью УНИАН советник главы Офиса президента республики Михаил Подоляк.

По его словам, власти осознают важность общения мировых лидеров в таком формате и продолжают контактировать с администрацией президента России на этот счет. При этом никакой конкретики организаторы переговоров пока дать не могут, поскольку большинство деталей встречи остаются не согласованы. «В этом случае вполне можно обойтись без спекуляций», — подчеркнул Подоляк.

Впервые Зеленский предложил Путину провести встречу по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны в середине апреля. Он пожелал, чтобы встреча прошла на линии разграничения в Донбассе, в ответ на что российский лидер заявил о необходимости Киеву вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) напрямую. Тем не менее он согласился принять главу Украины в Москве, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений.

Позже Зеленский объявил, что обе стороны начали подготовку к встрече и контактируют на уровне глав администраций. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил эти сведения.