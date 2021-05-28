Зеленский захотел поговорить с Байденом раньше Путина

Президент Украины Владимир Зеленский захотел поговорить с лидером США Джо Байденом перед встречей последнего с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 28 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Киев и Вашингтон работают над организацией телефонного разговора Зеленского и Байдена. Встреча президентов США и России должна состояться 16 июня в Женеве.

20 мая Зеленский предупредил об угрозе для Украины от встречи Путина с Байденом. По его словам, существует риск снятия санкций и достройки газопровода «Северный поток-2»: Байден может пойти на это в рамках «большого размена». При этом Зеленский выразил уверенность, что Путин и Байден будут обсуждать Украину «лишь в том пространстве и в той повестке дня», которую предварительно обсудят с Киевом.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Байден и Путин хотят обсудить белорусские проблемы, они могут приехать в Минск. Он пообещал посадить самолет американского президента в столице республики.