Лукашенко пообещал посадить самолет Байдена в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал посадить самолет американского лидера Джо Байдена, если тот прилетит в Минск на переговоры с Владимиром Путиным. Видео выступления Лукашенко на встрече с парламентариями и представителями органов власти опубликовано в Telegram-канале ONT NEWS.

«Ну, а может быть, рискнет. Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет», — сказал Лукашенко, вызвав аплодисменты и смех собравшихся.

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Белорусский лидер пообещал поднять три истребителя для сопровождения летящего из Швейцарии президента США от границы с Польшей.

«Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому милости просим, ждем его в Беларуси», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, если Путин и Байден хотят обсудить ситуацию в Белоруссии, они могут приехать в Минск. Глава республики пообещал достойно встретить коллег и выслушать «все гадости», которые пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напишет Байдену, а тот повторит ему. «Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — заключил политик.

Ранее Кремль сообщил, что 16 июня в Женеве состоится встреча Путина и Байдена.

23 мая в Минске экстренно сел летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления были задержаны пассажиры рейса: основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка гражданка России София Сапега.