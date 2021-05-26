Лукашенко рассказал об извинениях Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин принес ему извинения за то, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Путин и Байден уже успели обсудить Белоруссию по телефону и президенту США пришлось оправдываться.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Байден теперь «хоть будет знать», где расположена Белоруссия.

Ранее Лукашенко заявил, что, если Путин и Байден хотят обсудить Белоруссию, они могут приехать в Минск. Он пообещал достойно встретить обоих лидеров и выслушать «все гадости», которые Байден скажет ему с подачи пресс-секретаря Джен Псаки. «Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Кремль сообщил, что встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.