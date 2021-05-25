Кремль объявил дату и место встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. О дате и месте саммита лидеров двух стран сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, говорится в сообщении.

Как уточил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать.

Ранее во вторник американский телеканал сообщил, что президенты РФ и США встретятся 15-16 июня в Женеве.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог между Россией и США на высшем уровне необходим для обеспечения глобальной безопасности и противостояния различным угрозам.