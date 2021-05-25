В США назвали дату и место встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 15-16 июня в Женеве. О дате и месте саммита двух лидеров сообщает со ссылкой на источники телеканал MSNBC.

Информацию о встрече в Женеве также подтвердили двое высокопоставленных американских чиновников в разговоре с CNN.

Российская сторона пока не сообщала детали планируемого саммита. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в ближайшее время Кремль объявит о решении по встрече Путина с Байденом. По его словам, если встреча лидеров двух стран состоится, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня.

МИД Швейцарии не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что встреча Путина с Байденом состоится в Женеве. При этом в министерстве подчеркнули, что Швейцария готова предложить свои услуги, в том числе в качестве места для проведения различных конференций или встреч, когда ее об этом просят.