В Швейцарии прокомментировали информацию о встрече Путина и Байдена в Женеве

МИД Швейцарии не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет в Женеве. Так представитель ведомства прокомментировал «Ленте.ру» сообщения швейцарских и американских СМИ.

В министерстве подчеркнули, что Швейцария готова предложить свои услуги, в том числе в качестве места для проведения различных конференций или встреч, когда ее об этом просят. «Из соображений конфиденциальности МИД Швейцарии не может предоставить подробную информацию о конкретных мероприятиях», — сообщила представитель ведомства.

Ранее журналист американского телеканала NBC Джефф Беннетт сообщил, что в Белом доме полагают, что встреча Байдена с Путиным пройдет в Женеве. Ранее аналогичную информацию озвучивали швейцарские СМИ. По их данным, встреча пройдет в следующие две недели.

17 мая стало известно вероятное место встречи Путина и Байдена. Источник в российских госорганах сообщил, что двусторонний саммит двух лидеров может пройти в Швейцарии. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва приступила к проработке встречи двух лидеров.