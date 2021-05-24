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В США назвали место встречи Путина и Байдена

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Фото: Erin Scott / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена полагает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в швейцарской Женеве. Об этом сообщил журналист американского телеканала NBC Джефф Беннетт в своем Twitter-аккаунте.

Такой информацией с журналистом поделились четыре источника в администрации Байдена.

Ранее аналогичную информацию озвучивали швейцарские СМИ. Местные журналисты также назвали ориентировочные сроки встречи: по их данным, она пройдет в следующие две недели.

17 мая стало известно вероятное место встречи Путина и Байдена. Источник в российских госорганах сообщил, что двусторонний саммит двух лидеров может пройти в Швейцарии. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва приступила к проработке встречи между двумя лидерами.

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