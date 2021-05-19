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Кремль назвал главные вопросы в повестке к саммиту Путина и Байдена

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вопросы стратегической стабильности являются главными в повестке к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 19 мая.

Песков подчеркнул, что высказывания американского президента в адрес российского коллеги не относятся к основными темам переговоров.

«Этот инцидент — это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наши двусторонние отношения», — сказал он.

Песков уточнил, что на данный момент информации относительно места и сроков проведения саммита нет.

Ранее в среду в МИД РФ выразили надежду на то, что удастся договориться о двустороннем саммите лидеров двух государства. Между тем в США надеются на встречу Путина и Байдена в предстоящие недели.

17 мая стало известно вероятное место встречи Путина и Байдена. Источник в российских госорганах сообщил, что двусторонний саммит двух лидеров может пройти в Швейцарии.

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