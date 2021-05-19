МИД понадеялся договориться о двустороннем саммите Путина и Байдена

МИД России надеется, что удастся договориться о двустороннем саммите российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом рассказал замминистра внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в интервью РБК.

«Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне», — отметил дипломат.

Рябков также понадеялся, что независимо от саммита Москва и Вашингтон наладят отношения и остановят эскалацию напряженности.

В США также надеются на встречу Путина и Байдена в предстоящие недели. Американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что в Белом доме хотят иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

17 мая стало известно вероятное место встречи Путина и Байдена. Источник в российских госорганах сообщил, что двусторонний саммит двух лидеров может пройти в Швейцарии. Решение о дате и месте проведения саммита во многом зависит от итогов двусторонних переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Блинкена в конце мая.

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