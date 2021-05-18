Россия предложила США взаимно отменить запреты

Россия предлагает США взаимно отменить запреты и ограничения в работе загранучреждений. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

При этом дипломат подытожил, что пока признаков улучшения отношений между странами нет. Рябков убежден, что Вашингтон не заботится о том, чтобы людям было удобно пользоваться услугами дипмиссий.

«Я не берусь давать американской стороне какие-то советы, но просто подчеркиваю: вопреки всем попыткам Вашингтона оказать на наши загранучреждения массированное давление, мы продолжаем, насколько это возможно, работать, не снижая уровень оказания консульских услуг», — заключил замглавы МИД.

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Речь идет об оказании постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в РФ. Среди них — перевыпуск паспортов и выдача свидетельств о рождении.

Российско-американские отношения ухудшились в марте на фоне резких высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина и взаимных обвинений в создании напряженности. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Он призвал показать Москве, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Кроме того, Соединенные Штаты попали в список недружественных стран вместе с Чехией.

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