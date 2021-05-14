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МИД России прокомментировал требования в отношении США

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва ожидает, что США приведут персонал «в соответствие с требованиями» не позднее 1 августа 2021 года. Российские ограничения прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», — заключила дипломат.

Ранее власти России опубликовали список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточняется, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

Российские власти также проинформировали посольство США о том, что хотят отложить введение запрета на найм местных граждан. Кроме того, в дипмиссии на месяц продлят оказание постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в РФ. Среди них — перевыпуск паспортов и выдача свидетельств о рождении.

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