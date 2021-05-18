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МИД России рассказал о возможном расширении списка недружественных стран

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о возможном расширении списка недружественных стран. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, для этого Москва должна смотреть на реальное положение дел. Так, риторику Вашингтона и Праги Рябков считает «наиболее оголтелой», — потому они и попали в список недружественных стран.

«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным», — подчеркнул замминистра.

Перечень «недругов» России был опубликован 14 мая. Туда попали США и Чехия. Это произошло на фоне ухудшения отношений Москвы с Вашингтоном и Прагой.

Так, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Он призвал показать Москве, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит десять американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

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