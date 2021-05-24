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Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

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Фото: пресс-служба МИД РФ

Москва прорабатывает встречу между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Лавров напомнил, что диалог между Россией и США необходим для обеспечения глобальной безопасности и противостояния различным угрозам на международном уровне. «Понимая все это, мы взяли в проработку предложение Вашингтона провести встречу президентов летом этого года в одной из европейских стран», — отметил министр.

Лавров также рассказал о прошедшей в Рейкьявике встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, Москва обнадежена конструктивным подходом, который проявили в Вашингтоне.

17 мая стало известно вероятное место встречи Путина и Байдена. Источник в российских госорганах сообщил, что двусторонний саммит двух лидеров может пройти в Швейцарии. Решение о дате и месте проведения саммита во многом зависит от итогов двусторонних переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Блинкена в конце мая.

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