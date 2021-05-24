Названы сроки и место встречи Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет в Женеве в следующие две недели. Об этом сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.

Тем не менее точные дата и место встречи до сих пор остаются неизвестными, отметило издание.

Журналист издания также обратил внимание на то, что в Швейцарии приземлился борт ВВС США, на котором могли находиться американские чиновники, ответственные за подготовку встречи.

17 мая стало известно вероятное место встречи Путина и Байдена. Источник в российских госорганах сообщил, что двусторонний саммит двух лидеров может пройти в Швейцарии. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва приступила к проработке встречи между двумя лидерами.