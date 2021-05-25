Кремль анонсировал решение по встрече Путина и Байдена

Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 25 мая.

Вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, добавил он.

Накануне стало известно, что администрация президента США полагает, что встреча с российским лидером пройдет в швейцарской Женеве. Ранее аналогичную информацию озвучивали швейцарские СМИ. Между тем МИД Швейцарии не опроверг, но и не подтвердил соответствующую информацию.

Ранее, комментируя возможную встречу Путина и Байдена, Песков заявил, что вопросы стратегической стабильности являются главными в повестке к саммиту президентов России и США.