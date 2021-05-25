Байден прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержание находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что этот инцидент является «прямым нарушением международных норм». Политик призвал освободить Протасевича «и других политических заключенных, несправедливо содержащихся под стражей режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».

Байден также добавил, что оценивает случившееся как «позорное нападение на политическое инакомыслие и свободу прессы».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.