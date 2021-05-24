Инцидент с самолетом Ryanair сравнили с плохим фильмом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сравнил инцидент с принудительно посаженным в Минске самолетом Ryanair, на борту которого находился создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, с плохим фильмом. Об этом он заявил перед началом саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Невообразимо, как в плохом фильме: президент захватывает самолет, потому что на его борту находится человек, который критикует его режим. Неважно, журналист это или блогер», — сказал он.

Беттель добавил, что на эту ситуацию необходимо отреагировать, иначе «мы нигде не можем быть свободны от этого».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.