США оценили ситуацию с самолетом Ryanair

США не делают поспешных выводов о причастности России к ситуации с принудительно посаженным в Минске самолетом авиакомпании Ryanair, на борту которого находился создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Я не пыталась делать поспешных выводов, а лишь хотела сказать, что между ними [Россией и Белоруссией] близкие отношения», — заявила Псаки, отвечая на вопрос, считает ли Белый дом, что Россия причастна к инциденту. При этом в Вашингтоне осуждают «продолжающиеся преследования режимом Лукашенко журналистов, задержания просто за то, что они выполняют свою работу», подчеркнула она, назвав ситуацию с самолетом «шокирующей».

Псаки добавила, что Белый дом требует немедленного международного расследования инцидента с воздушным судном.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

В Еврокомиссии назвали инцидент с посадкой самолета неприемлемым. Глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал международного расследования. Россия назвала произошедшее внутренним делом Белоруссии.