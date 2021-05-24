МВД Белоруссии опровергло информацию о критическом состоянии создателя NEXTA

МВД Белоруссии опровергло информацию о критическом состоянии создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время арестованный находится в учреждении «Следственный изолятор №1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от Протасевича не поступало.

Ранее мать Протасевича рассказала о том, что ее сын найден в одной из минских больниц. Она заявила, что состояние журналиста оценивается как критическое из-за проблем с сердцем.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту лайнера бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.