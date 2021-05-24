Россия сочла задержание создателя NEXTA внутренним делом Белоруссии

Россия считает задержание создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту принудительно посаженного в Минске лайнера ирландского лоукостера Ryanair, внутренним делом Белоруссии. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова сообщила, что министерство внимательно следит за развитием событий вокруг инцидента, отметив, что действия Белоруссии по посадке авиарейса отвечали международным нормам. В то же время в российском МИД удивились слаженной реакции на инцидент со стороны Евросоюза, НАТО и международных организаций, которые потребовали освободить Протасевича и ввести санкции против Белоруссии. По словам Захаровой, на аналогичные действия правительств других стран, в том числе и в отношении белорусских и российских самолетов, реагировали иначе.

«Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию», — заявила Захарова.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

В Еврокомиссии назвали инцидент с посадкой самолета неприемлемым. Глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал международного расследования.