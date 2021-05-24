Лавров пообещал «не оставить Белоруссию в беде»

Россия «не оставит Белоруссию в беде» в свете внешнего давления на республику. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности», — приводит издание слова дипломата.

Лавров оценил внутреннюю обстановку в республике: по его словам, она стабилизировалась. «Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию. Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность», — подчеркнул глава МИД, касаясь перспективы возможной мобилизации протестов в августе-сентябре текущего года.

Ранее 24 мая сообщалось, что глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер назвал инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета компании Ryanair «актом государственного терроризма».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.