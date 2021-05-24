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Евросоюз потребовал международного расследования посадки борта Ryanair в Минске

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Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Евросоюз потребовал проведения международного расследования экстренной посадки борта Ryanair в Минске. Об этом заявил глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что власти Белоруссии нарушили правила международной авиации и поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа воздушного судна. Он подчеркнул, что Евросоюз рассмотрит инцидент на ближайшем заседании Совета Европы и «примет меры против ответственных лиц».

Боррель также призвал немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича. «Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции», — добавил он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

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