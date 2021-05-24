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Госсекретарь США завил об опасности для американцев на борту самолета Ryanair

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: POOL / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экстренная посадка самолета Ryanair в Минске поставила под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе американцев. Об этом сообщает Politico.

Блинкен отметил, что Вашингтон решительно осуждает вынужденное перенаправление рейса между двумя странами Европейского союза (ЕС) и последующее задержание создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. США требуют немедленного освобождения Протасевича, подчеркнул он.

Американский дипломат также рассказал, что Вашингтон поддерживает скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), учитывая информацию о вынужденной посадке под вероятно ложными предлогами.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta был задержан. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

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