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Глава Еврокомиссии назвала инцидент с Ryanair в Минске неприемлемым

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прокомментировала экстренную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился создатель признанного в Белоруссии иностранной экстремистской организацией Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Ее слова приводит РИА Новости.

По данным издания, она называла инцидент с самолетом неприемлемым. Глава Еврокомиссии также заявила, что все пассажиры должны иметь возможность вылететь в Вильнюс — самолет следовал по маршруту Афины — Вильнюс, но приземлился в Минске после сообщения о минировании.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа обратился к союзникам по НАТО и ЕС с призывом незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима». Он также потребовал освободить Протасевича.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич был задержан.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

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