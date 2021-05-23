Президент Литвы потребовал освободить создателя Telegram-канала Nexta

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске. Об этом сообщила его пресс-служба, передает ТАСС.

«Требую немедленного освобождения задержанного лица, чтобы он мог продолжить поездку в Вильнюс», — сказал он.

По мнению Науседы, самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, был принужден к экстренной посадке в Минске «подчиненными белорусскому режиму службами». Он обратился к союзникам по НАТО и ЕС с призывом незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич был задержан. Ему может грозить смертная казнь.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.