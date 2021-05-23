В Австрии призвали расследовать инцидент с посадкой Ryanair в Минске

Министерство иностранных дел Австрии призвало провести независимое международное расследование после инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Минске, пишет ТАСС.

Представители внешнеполитического ведомства настаивают на том, чтобы задержанный создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, находившийся среди 123 пассажиров самолета, был освобожден. «Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента», — отмечается в заявлении МИД, опубликованном в Twitter.

На произошедшее также отреагировали в Германии. В частности, статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер на странице своего аккаунта в Twitter заявил, что Берлин хочет немедленно получить объяснение относительно ситуации с незапланированной остановкой рейса Ryanair и задержания Протасевича. «Нам необходимо немедленное объяснение от правительства Белоруссии касательно перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста», — написал он.

Тем временем РИА Новости со ссылкой на минский аэропорт уточняет, что самолет Ryanair готовится продолжить свой путь. В настоящий момент идет погрузка багажа.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич был задержан. Ему может грозить смертная казнь.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.