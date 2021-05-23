Литва призвала ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии

Литва призвала страны Евросоюза рассмотреть совместную рекомендацию избегать воздушного пространства Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

«Вынужденная посадка самолета Ryanair, следовавшего между двумя столицами ЕС, и удержание граждан ЕС в заложниках представляют собой серьезное нарушение международных норм. ЕС подвергся жестокому нападению и должен ответить самым строгим образом», — приводятся слова главы ведомства Габриэлюса Ландсбергиса.

Помимо этого власти страны призывают признать инцидент нарушением правил Международной организации гражданской авиации (ICAO) и приостановить членство Белоруссии в этой организации. Также Литва также обратилась к партнерам по ЕС с просьбой вызвать послов Белоруссии с целью выразить решительный протест против действий белорусского режима.

В заявлении ведомства также отмечается, что вечером 23 мая Ландсбергис и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор по данному вопросу.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после получения сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA, освещавшего протесты в Белоруссии, Роман Протасевич был задержан. Также сообщалось, что до конечного пункта не добрались шесть пассажиров. До этого сообщалось, что самолетом авиакомпании Ryanair, ранее совершившим экстренную посадку в Минске, в пункт назначения Вильнюс не вылетели шесть человек. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что произошедшее не останется без серьезных последствий со стороны ЕС.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан в стране иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.