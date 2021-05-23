В Белоруссии заявили о шести невылетевших из Минска пассажирах Ryanair

Самолетом авиакомпании Ryanair, ранее совершившим экстренную посадку в Минске, в пункт назначения Вильнюс не вылетели шесть человек. Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что среди оставшихся пассажиров — двое граждан Белоруссии и четверо россиян.

Ранее Латушко утверждал, что в Народное антикризисное управление поступила информация о том, что гражданские авиационные власти Белоруссии — диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали применить насилие в отношении воздушного судна. Он отметил, что именно для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29. Белорусский оппозиционер назвал действия властей страны «актом государственного терроризма», который требует незамедлительной реакции со стороны международного сообщества.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан.