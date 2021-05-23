Появилась запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера минского аэропрота

В сети появился фрагмент записи переговоров пилота авиалайнера компании Ryanair и диспетчера минского аэропорта. Об этом сообщает телеканал ОНТ в своем Telegram-канале.

https://lenta.ru/news/2021/05/23/operacia/

В частности, демонстрируется момент, в котором на английском языке слышен запрос о переходе на аварийную частоту. После этого диспетчер сообщает, что служба безопасности аэропорта получила электронное письмо с угрозами.

Ранее в авиакомпании рассказали о том, что об угрозе на борту рейса сообщили диспетчеры из Белоруссии. После этого они перенаправили самолет в аэропорт Минска.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

Вскоре после этого в Белоруссии рассказали об угрозах сбить самолет с пассажирами на борту. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко заявил, что именно для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29.