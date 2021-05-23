В Госдуме назвали задержание создателя Telegram-канала Nexta блестящей операцией

В Госдуме назвали задержание создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «блестящей спецоперацией». Об этом депутат Вячеслав Лысаков написал в своем Telegram-канале.

Лысаков, комментируя экстренную посадку авиалайнера компании Ryanair с Протасевичем на борту после сообщений о минировании, отметил, что белорусские спецслужбы отследили «объект», сопроводили его и «разыграли возможный теракт». Он рассказал, что после фактического принуждения судна к посадке создателя Telegram-канала «приняли» в надежные руки. Вишенкой на торте же может стать суровый приговор и последующее помилование президента Белоруссии Александра Лукашенко.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан.

Вскоре после этого в Белоруссии рассказали об угрозах сбить самолет Ryanair с пассажирами на борту. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко заявил, что именно для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан в стране иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.